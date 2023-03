Secondo quanto riportato da Deadline Ahmir “Questlove” Thompson sarebbe stato scelto per dirigere il nuovo adattamento ibrido animato/live-action di Gli Aristogatti, progetto basato sul noto film animato della Disney degli anni ’70 e del quale avevamo sentito parlare la prima volta più di un anno fa.

Thompson si occuperà anche della produzione e della supervisore della musica per il film, la cui sceneggiatura è firmata da Will Gluck e Keith Bunin. Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman saranno i produttori esecutivi attraverso la Two One Five Entertainment.

Il film sarà basato sul classico animato del 1970 che seguiva la storia di una famiglia di gatti parigini che scoprono di dover ereditare una fortuna dalla loro padrona, ma questo induce il suo maggiordomo a rapirli e a portarli via da lei.

Membro fondatore dell’iconica band hip hop di Philadelphia The Roots, il sei volte vincitore del Grammy Ahmir “Questlove” Thompson ha fatto il suo debutto alla regia con il documentario del 2021 Summer of Soul, che ha vinto l’Oscar.

