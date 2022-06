Jessica Chastain ha parlato con Variety di Armageddon Time, il nuovo film di James Gray dopo Ad Astra con Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland, Anne Hathaway presentato a Cannes.

Il film, scritto e diretto dallo stesso Gray, è ispirato all’esperienza dello stesso regista avuta come studente della Kew-Forest School nel Queens. Fred Trump fu uno dei membri del consiglio di amministrazione della scuola privata, e Donald, suo figlio, era uno degli alunni della struttura.

Chastain ha acconsentito a girare una piccola parte nei panni della sorella di Trump:

L’ho fatto a titolo gratuito, mi avevano inviato un’offerta ma ho risposto: “No, no, usate quei soldi per il film, lo farò gratis. L’unica cosa che chiedo, l’unica cosa che vorrei, è che nessuno annunci che sono nel film“.

Il motivo è che l’attrice voleva evitare una situazione passata in cui si è ritrovata tagliata dal film dopo che era stata annunciata nel cast (forse La mia vita con John F. Donovan):

Mi sono trovata in situazioni in cui ho interpretato un ruolo per un giorno ed è finito ovunque. Una volta girai una cosa e mi ritrovai sul poster di quel progetto, ma poi se le tue scene vengono tagliate per qualche motivo, la cosa diventa ridicola.

Ecco perché ho detto: “Fatemi un favore, vi chiedo solo di non dire che sono nel film, e lo faccio gratis, ne sono felice. In questo modo se volete potete tagliarmi“.