Sono passati più di due anni da quando Armie Hammer è stato travolto da una serie di scandali, finendo per essere anche indagato per stupro dalla polizia di Los Angeles e restando ostracizzato da tutta Hollywood, rifugiandosi alle isole Cayman lontano da occhi indiscreti.

Dopo una “attenta indagine”, la polizia ha annunciato alcune ore fa che l’attore non sarà processato per violenza sessuale. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato che non ha potuto stabilire con ragionevole certezza ci sia stato uno stato uno stupro a causa della “complessità del rapporto” tra Hammer e la sua accusatrice.

L’ufficio del procuratore distrettuale ha sottolineato che questi casi vengono assegnati a persone esperte: “In questo caso, chi ha condotto la minuziosa indagine ha concluso che non ci sono prove sufficienti per incriminare Hammer“. Ha poi aggiunto: “A causa della complessità del rapporto e dell’impossibilità di dimostrare un rapporto sessuale forzato non consenziente, non è possibile procedere al di là di ogni ragionevole dubbio“.

Dopo l’annuncio, è arrivato anche il commento di Armie Hammer, che su Instagram ha dichiarato:

Sono davvero grato al procuratore distrettuale per aver condotto una minuziosa indagine e per essere giunto alla conclusione, che ho sostenuto fin dall’inizio, che non è stato commesso alcun crimine. Non vedo l’ora di iniziare quello che sarà un processo lungo e difficile per rimettere in sesto la mia vita ora che il mio nome è stato riabilitato.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate