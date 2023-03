Army of the Dead

Dopo aver terminato la sua avventura con la Warner, Zack Snyder ha trovato una nuova casa presso Netflix, con cui ha già realizzato Army of the Dead, lo spin-off Army of Thieves (diretto però da Matthias Schweighöfer) e ha in cantiere i due capitoli del kolossal sci-fi Rebel Moon.

Tornando ad Army of the Dead sappiamo già che si tratta di un universo in espansione che, in aggiunta allo spin-off prequel già uscito, proporrà anche una serie animata e un sequel il cui titolo sarà Planet of the Dead.

Con la complicità degli impegni per la produzione di Rebel Moon, di Army of the Dead 2 si è parlato poco negli ultimi mesi.

Ospite del canale YouTube The Nerd Queens, il regista ha potuto parlare brevemente del progetto spiegando che, effettivamente, il “ritardo sui lavori” è dovuto proprio all’intensa e impegnativa produzione di Rebel Moon.

Per quanto concerne l’universo di Army of the Dead: è vivo e vegeto nella mia testa. E so esattamente cosa voglio fare. Dipende tutto da come cercheremo di capire come andare avanti con Rebel Moon e l’universo di Rebel Moon. E non si tratta di un impegno a breve termine. Una produzione di fantascienza di questa portata richiede un sacco di attenzione per far sì che venga fuori bene. È un mondo molto interconnesso.

Mesi fa, parlando di Army of the Dead 2, Zack Snyder aveva parlato dell’importanza che i loop temporali avranno nel film:

Siamo pronti a divertirci coi generi. Amiamo decostruirli da un’angolazione che tende a essere molto consapevole di sé, qualità che contraddistingue questo franchise rendendolo molto interessante. Sono film per chi ama i film in cui non si lasciano fuori i vari aspetti legati al dramma e alla suspense. E lo prometto: continueranno a esserci gli zombi. Nel sequel sono in ballo i loop temporali, i portali verso altri mondi e robe di quel genere. Tutti gli indizi che ci dà Dieter saranno parte integrante di come continueremo ad avvolgere la spirale dell’universo di Army of the Dead.

Del sequel di Army of the Dead abbiamo parlato anche noi di BadTaste al junket del film con lo stesso Zack Snyder. Potete ascoltare la sua risposta nell’intervista qua sotto:

Con Matthias Schweighöfer e Omari Hardwick avevamo invece discusso proprio la questione dei loop temporali:

