Army of the Dead

Army of the Dead, lo zombie movie di Zack Snyder, è arrivato su Netflix un paio di anni (abbondanti) fa e dopo qualche mese abbiamo anche potuto vedere Army of Thieves, il prequel diretto e interpretato da Matthias Schweighöfer, l’interprete dello scassinatore Dieter nel film originale.

I piani di ampliamento dell’universo sono però andati in pausa visto che il regista ha rivolto la sua attenzione verso i due capitoli del kolossal fantascientifico Rebel Moon (GUARDA IL TRAILER). Ma di Army of the Dead 2 (che dovrebbe intitolarsi Planet od the Dead) Zack Snyder ha parlato durante la set visit di Rebel Moon.

Alla stampa ha parlato anche della libertà che la collaborazione con Netflix gli permette in quanto al poter saltare da un progetto all’altro:

Sì, ci ho pensato molto (al sequel, ndr.). È divertente perché cercavo di capire il ritmo di lavoro e come andare avanti, se faremo il seguito di Army of the Dead e per poi tornare a fare un altro di questi film (di Rebel Moon, ndr.) qualora ci fosse interesse. Perché Army diventerà qualcosa di completamente folle. Se dovessimo fare un altro film di Army al di fuori di quello di Mathias… L’universo di Army ha la una sua propria dinamica, ma il ramo principale si intreccia parecchio man mano che va avanti. E quindi avere la possibilità di lavorare con queste due cose, sarebbe bello… perché potresti andare avanti e indietro tra i due universi.

Del sequel di Army of the Dead parlammo anche al junket del film con lo stesso Zack Snyder. Potete ascoltare la sua risposta nell’intervista qua sotto:

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete di rivedere Zack Snyder alle prese col franchise di Army of the Dead? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Screen Rant

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate