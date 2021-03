È il mio piccolo film. Ho cercato di farlo in una maniera super intima, personale. Non è un film fatto su commissione. È di sicuro una pellicola incredibilmente personale e singolare.

Nel 2021 vedremo ben due nuovi film di, la ben nota Snyder Cut di Justice League e, lo zombi movie prodotto da Netflix. Ed è proprio di questo secondo film che vi andiamo a parlare ora grazie all’aggiornamento pubblicato da TotalFilm . Il popolare magazine ha pubblicato una nuova foto del film, che vi proponiamo più in basso, e una dichiarazione del regista Zack Snyder che, chiacchierando con la testata, definisce Army of the Dead “il suo piccolo film”. Piccolo si fa per dire visto che parliamo din un lungometraggio dal budget compreso fra i 70 e gli 80 milioni di dollari.

Poi, parlando degli zombi presenti nella pellicola, aggiunge:

Fin dalle fasi iniziali di concettualizzazione del film, erano degli zombi evoluti, semi-coscienti. Li trattiamo un po’ come dei lupi, dei cani. Non sono necessariamente e pienamente “evoluti” sia chiaro, non è che parlano o robe del genere. Ma si possono organizzare.

Ecco, a seguire, la nuova foto:

La sinossi ufficiale:

Dopo un’invasione zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

Qualche settimana fa, anche Dave Bautista ha parlato del lungometraggio spiegando di essere da sempre un grande fan di questo particolare genere cinematografico:

Sono un fan delle robe di zombi. Ho provato per anni a entrare nel cast di The Walking Dead ho anche detto che avrei interpretato gratuitamente un morto vivente, ma mi dissero che ero troppo grosso! Per farmi partecipare a una pellicola di zombi doveva esserci qualcosa di davvero speciale. Qua quello che ci differenzia è la parte da heist movie. Ma ci sono un sacco di strati differenti in questo film.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Quanto attendete lo zombie movie di Zack Snyder in arrivo a partire dal prossimo 21 maggio su Netflix? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!