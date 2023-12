Army of the Dead

Ad agosto, parlando del sequel di Army of the Dead, Zack Snyder aveva già avuto la possibilità di spiegare che si tratterà di qualcosa di realmente folle (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Con la complicità dei più recenti impegni stampa per Rebel Moon Parte 1, in arrivo in streaming su Netflix il prossimo 22 dicembre (negli Stati Uniti l’uscita è stata anticipata di qualche ora), il filmmaker è tornato a parlare dell’altro suo franchise, quello di Army of the Dead appunto.

Sono un grande fan dell’universo di Army. Stavamo lavorando – e stiamo cercando di riportare in carreggiata – la nostra serie animata di Army, che era davvero notevole. Abbiamo registrato tutte le voci – Christian Slater, tutte queste persone fantastiche. Super divertente. In quel contesto, abbiamo davvero fatto procedimento di costruzione del mondo narrativo come per Rebel Moon. La mia idea per Army 2 è Planet of the Dead, che è molto più folle, quindi sono super eccitato al riguardo. Al momento, ovviamente, sto cercando di correre su percorsi paralleli con questi due mostri, ma sono davvero entusiasta che la gente voglia vederne ancora e sia eccitata all’idea di avere di più dall’universo di Army perché io stesso lo adoro.

