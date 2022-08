Army of Thieves: Nathalie Emmanuel (Gwendoline) parla di un suo possibile ritorno nel franchise

In un’intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice Nathalie Emmanuel, interprete di Gwendoline in Army of Thieves, ha parlato di un suo possibile ritorno nel franchise. Il film, disponibile su Netflix dall’ottobre 2021 e prequel di Army of The Dead di Zack Snyder, è ambientato nei primi giorni dell’epidemia zombie in Nevada, quando Gwendoline, una donna misteriosa, recluta il bancario Dieter (Matthias Schweighöfer) per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa assieme a un gruppo di criminali ricercati dall’Interpol. Pur ammettendo di non avere al momento nessun dettaglio concreto su un possibile nuovo film, Emmanuel ha rivelato che le piacerebbe riunirsi con Schweighöfer. Ecco le sue parole:

Non so nulla sul futuro di questi personaggi. Cioè, ho sentito delle voci sul futuro, ma non saprei dirvi nulla di concreto su cosa accadrà, se accadrà qualcosa. Ma sono assolutamente d’accordo sul fatto che sarebbe davvero divertente se quei due si riunissero. Il viaggio della loro storia è stato davvero divertente, soprattutto dal punto di vista di Gwen. È passata dall’essere molto irritata da quest’uomo a una sorta di innamoramento per lui (ride). Tutta la loro chimica era fantastica e mi piacerebbe rifarlo. Quindi speriamo di poterlo fare.

FONTE: THR