Qualche giorno fa abbiamo visto un nuovo promo di Netflix avente come protagonista Arnold Schwarzenegger dedicato ai progetti action già presenti o in arrivo sulla popolare piattaforma. Nel video, la star veniva promossa a Presidente dell’Action per i film e le serie TV targate Netflix e, all’inizio dello spot, lo vediamo uscire da un carro armato guidato sopra a una Mercedes.

Chiaramente non si è trattato di un effetto speciale. Come noto, Arnold Schwarzenegger possiede davvero un carro armato appartenuto all’esercito Austriaco uguale a quello che aveva pilotato da giovane durante il servizio di leva. Ed è proprio quello che ha realmente guidato durante la lavorazione dello spot.

Chiacchierando col sito ufficiale del colosso dello streaming, Schwarzie ha spiegato:

Ci tengo sempre a portare il più elevato tasso d’azione possibile, a prescindere che si tratti di un film come Terminator, di una serie come Fubar o nelle vesti di chief action officer. L’aspetto più complicato è che amo così tanto l’azione che vorrei metterla in tutto quello che guardo: commedie romantiche, stand-up, drammi… secondo me sono tutti degli ottimi candidati per avere delle esplosioni! Quando avevo 18 anni e stavo nell’esercito austriaco guidavo proprio questo carro armato e, anni dopo, sono stato così fortunato da poterlo portare negli Stati Uniti. Per questo, quando Netflix mi ha voluto come CAO ho colto la palla al balzo e mi sono divertito un po.