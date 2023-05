Arnold Schwarzenegger ha già avuto modo di prendere parte a un cinecomic negli anni novanta interpretando Dott. Victor Fries / Mr. Freeze in Batman & Robin il “famigerato” secondo lungometraggio del franchise diretto da Joel Schumacher con George Clooney nei panni del capezzoluto Crociato di Gotham.

LEGGI – Arnold Schwarzenegger ricorda il litigio con James Cameron sul set di Terminator

Tuttavia, contrariamente “all’amico nemico” Sylvester Stallone, già apparso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Stakar Ogord in Guardiani della Galassia 2 e 3 (ma anche come King Shark nel Suicide Suqad sempre di James Gunn), l’ex Governatore della California non ha ancora messo piede sul set di una produzione di Kevin Feige and co.

Interpellato da Men’s Health in materia, la star ha spiegato che parteciperebbe a un film della Marvel se “il ruolo fosse adatto”.

La chiacchierata col magazine è avvenuta a margine della promozione stampa di Fubar, la serie disponibile in streaming dal 25 maggio su Netflix. Trovate tutte le informazioni nella scheda!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate