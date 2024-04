Come annunciato qualche giorno fa, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone sono tornati a condividere lo schermo, questa volta per uno speciale televisivo intitolato Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons.

Lo speciale è andato in onda alcune ore fa e, come segnalato dall’Hollywood Reporter, durante l’intervista si è parlato anche della famigerata vicenda di come Arnold Schwarzenegger abbia ingannato Sylvester Stallone ad accettare un ruolo in Fermati, o mamma spara, come vi abbiamo raccontato qui e qui.

In sostanza, l’ex governatore della California riuscì “tramite raggiri di agenti” a far sembrare che sarebbe stato lui il protagonista del film, e non Stallone, dando poi l’impressione che avesse perso il ruolo perché i produttori avevano preferito il suo collega.

“Ero, ovviamente, assolutamente al settimo cielo” ha raccontato Schwarzenegger. “Credevo che l’unico modo di raggiungerlo fosse farlo inciampare. Era una cosa psicologica, a Hollywood funziona così, quando continui ad avere successo. Perciò mi sono detto: ‘Ok, se Sly dovesse fare un passo falso…’“.

Dopo anni di rivalità, Schwarzenegger e Stallone investirono insieme nella catena di ristoranti Planet Hollywood negli anni ’90. Con il tempo hanno recitato nel film dei Mercenari e nei suoi sequel. Sono inoltre apparsi come protagonisti Escape Plan – Fuga dall’inferno, mentre di recente Schwarzenegger ha partecipato alla serie Paramount+ The Family Stallone.

