A marzo del 2018, Arnold Schwarzenegger è stato ricoverato al Cedars-Sinai di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca tramite un procedimento sperimentale.

L’attore si era sottoposto a un’operazione servita a rimpiazzare una valvola polmonare sostituita già nel 1997 a causa di un difetto congenito al cuore, ma a causa di complicazioni era stato necessario un intervento a cuore aperto.

A diversi anni dall’intervento, Schwarzenegger è tornato a parlare in un video rivolto ai destinatari della newsletter a cui sono iscritti i membri del suo Arnold’s Pump Club. Per dare loro un po’ di motivazione, l’attore ha ricordato i brutti momenti vissuti dopo l’intervento e la necessità di rimettersi in piedi nel più breve tempo possibile.

Il motivo? Farsi trovare pronto per l’inizio delle riprese di Terminator – Destino oscuro, partite a maggio 2018. Schwarzenegger ha spiegato di essersi fissato un obbiettivo (uscire dall’ospedale nel minor tempo possibile) e di aver lavorato sodo per rimettersi in sesto. Fondamentale, in questo senso, è stato il supporto delle persone a lui vicine.

Ecco il video:

