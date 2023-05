Nel 1984, il primo Terminator contribuì a cementare del tutto la carriera di Arnold Schwarzenegger dopo il primo Conan il Barbaro e a lanciare quella del futuro “Re del mondo” James Cameron.

Nel profilo che l’Hollywood Reporter gli ha dedicato in vista dell’arrivo, su Netflix, della serie TV Fubar, Arnold Schwarzenegger ha ricordato un ben moto diverbio avuto con James cameron ai tempi della lavorazione di Terminator. Un diverbio che aveva, in oggetto, la maniera in cui doveva pronunciare l’iconica battuta “Tornerò”, “I’ll be back” in originale.

Schwarzie spiega:

Ripenso a come sia nata praticamente da un diverbio. Jim Cameron e io stavamo discutendo sul come dovevo dirla perché non mi sentivo a mio agio elidendo il verbo dicendo “I’ll”. Gli dissi che, per me, era più intenso dire “I will be back”. Cameron mi disse “Ah, adesso sei lo sceneggiatore? È solo una parola. Non dirmi come devo scrivere. Io non ti dico come devi recitare”. Al che io “Mi dici come devo recitare ogni ca**o di minuto! Di cosa parli?”. Al che lui di nuovo “Arnold, pensi che possa suonare strano, ma non è così. Non suona strano. A renderlo differente sei tu e come lo dici, suona drasticamente differente da come lo direi io o Charlie laggiù. È questo che fa funzionare la battuta. Facciamo così, dillo dieci volte. Dillo in maniere diverse, io continuerò a girare. Poi ne sceglieremo una”. Così preparano la scena e io lo dico in maniera piatta, più allegra e più gutturale. Sembrava stupido.