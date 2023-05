Arnold Schwarzenegger è attualmente impegnato nella promozione stampa di Fubar, la serie disponibile in streaming dal 25 maggio su Netflix.

Chiacchierando con CinemaBlend, Schwarzie ha potuto parlare di un argomento molto discusso da mesi e mesi, ovvero il ritiro dalle scene di Bruce Willis. Ricorderete infatti che l’anno scorso il protagonista della saga di Die Hard si è ritirata dalle scene a causa di una diagnosi di afasia e, qualche mese fa, è arrivata la dichiarazione ufficiale da parte della sua famiglia che ha purtroppo confermato quello che tutti sospettavano già: Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale.

Quando la testata citata gli chiede un commento sul collega, Arnold Schwarzenegger si è così espresso:

Credo che sia una persona fantastica. È stato, per anni e anni, una enorme, enorme star. E penso che sarà sempre ricordato proprio come una grande, grande star. E una persona gentile. Capisco che, date le sue condizioni di salute, abbia dovuto ritirarsi. Ma in generale, sai, noi non andiamo mai veramente in pensione. Gli eroi d’azione si ricaricano.