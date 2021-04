ha parlato della situazione politica in California che è tutt’altro che stabile.

L’attuale governatore Gavin Newsom potrebbe essere rimosso dall’incarico nel corso della recall, una sorta di “elezione di richiamo” entro la fine dell’anno voluta dai suoi oppositori.

Per un’analisi da parte di una persona “informata”, il giornale Politico ha richiesto la consulenza del volto di Terminator, che ha parlato delle sue perplessità in materia.

Stando a Schwarzenegger, una scarsità di contendenti, di influenza di un partito politico e soprattutto di tempo, potrebbe condurre all’elezione di una personalità “estranea” al gioco politico, un po’ come successe con lui nel lontano 2003.

“E se George Clooney si candidasse per diventare governatore? E se si candidasse Brad Pitt? E se si candidasse Oprah?” si è chiesto l’ex-governatore. “Non lo sappiamo, ma sarebbe interessante fare un sondaggio simile“.

Sulla possibilità di sostenere pubblicamente qualcuno, Schwarzenegger si è tirato indietro, ma ha ammesso di aver dato qualche consiglio a figure di altro profilo, che non ha nominato:

Tutto quello che posso dire è che ci sono state molte persone a venire da me in cerca di consiglio negli ultimi mesi. Non vi dico chi, ma credetemi, tante persone.

Ricordiamo che di recente BLAZE TV ha chiesto a 2000 inglesi di scegliere il leader ideale, in caso di invasione aliena, tra celebrità e personaggi pubblici, e il più votato è stato nientemeno che l’ex Governatore della California. Schwarzenegger ha battuto persino Will Smith, che di alieni se ne intende nell’immaginario collettivo grazie a Independence Day e Men in Black, e che segue al secondo posto della classifica (qui tutti i dettagli).