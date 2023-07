Arnold Schwarzenegger è stato ospite dell’evento An Evening with Arnold Schwarzenegger organizzato al Museo dell’Academy per la presentazione del libro fotografico su di lui pubblicato dalla Taschen.

Durante un botta e risposta prima di una proiezione di Terminator 2, l’attore ha spiegato che la sua rivalità con Sylvester Stallone lo indusse a chiedere a James Cameron un sequel particolarmente violento: “Il motivo per cui ebbe tanto successo è, innanzitutto, Jim Cameron. Jim è uno sceneggiatore geniale. Gli venne in mente questa idea fantastica, anche se all’inizio ero molto dubbioso. Mi disse: ‘Voglio renderti un Terminator buono'”.

Ha poi aggiunto: “Gli chiesi cosa intendesse, nel primo film uccidevo 68 persone. Nel secondo dovevo arrivare almeno a 150, bisognava salire di livello! Tagliare gole, uccidere persone con dei cannoni e passargli sopra con la macchina. Dovevo superare Stallone, dissi che la mia missione era arrivare al primo posto di uccisioni sullo schermo“.

Cameron era di tutt’altro avviso, però: “Mi disse: ‘Arnold, smettila, sei malato’. Mi assicurerò che in Terminator 2 tu non uccida neanche una persona’. Risposi che mi sembrava la cosa più stupida che avessi mai sentito: che film poteva essere un Terminator 2 senza che uccidessi nessuno?“.

Cosa ne pensate delle parole di Arnold Schwarzenegger? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Fonte

Classifiche consigliate