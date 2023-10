È arrivato in libreria negli Stati Uniti il libro di Arnold Schwarzenegger intitolato Be Useful: Seven tools for life.

Qualche giorno fa, l’attore ha ricevuto un pacco contenente una serie di stampe del suo libro e per aprirlo si è servito di uno strumento unico: una replica della spada di Conan!

“Ho ricevuto la prima scatola dei miei libri, perciò ho portato tutta la squadra per dare un’occhiata” ha scritto su Instagram. “So che le mie regole possono aiutare, non importa cosa vogliate fare nella vita, perché mi hanno aiutato durante ogni passo del mio percorso“.

Ecco il video:

