Dopo un silenzio durato mesi a causa della pandemia e delle vicende che hanno coinvolto Armie Hammer, i 20th Century Studios sono pronti a ripartire con la promozione di

A seguire potete ammirare il nuovo trailer e anche il nuovo poster che reca la data d’uscita statunitense, confermata all’11 febbraio 2022. La pellicola sarà invece nelle sale italiane a partire dal prossimo 10 febbraio del 2022.

AGGIORNAMENTO – Ecco anche il trailer italiano:

Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo arriverà il 10 febbraio nelle sale italiane. Il film Twentieth Century Studios diretto da Kenneth Branagh è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo.

La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca dell’assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientata in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa storia di passione sfrenata e gelosia presenta un gruppo cosmopolita di viaggiatori dal look impeccabile, con colpi di scena che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso fino alla scioccante rivelazione finale.