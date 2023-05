In occasione della presentazione della sua ultima fatica Asteroid City a Cannes, a Wes Anderson è stata posta una domanda che – visto il tema – era scontata.

“Crede nella vita extra-terrestre?“.

“Beh, insomma… non terrei in considerazione le mie opinioni in materia” ha commentato il regista scatenando risate tra i presenti. “Le ricerche fatte per questo film, per quanto siano state corpose, di certo non potrebbero essere incluse in testi scientifici“.

Ha poi aggiunto: “Stephen Hawking è convinto che sia numericamente improbabile la non esistenza di una vita extra-terrestre“.

Timidamente ha così concluso: “Non ci credo molto“.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Fonte

Classifiche consigliate