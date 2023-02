Asteroid City di Wes Anderson ottiene il divieto ai minori, la produzione farà ricorso

The Motion Picture Association of America ha stabilito che Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, sarà vietato ai minori per “fugace nudità”.

Assieme al visto censura è stata inserita una nota in cui si specifica che l’intento della produzione è di fare ricorso per ottenere un PG-13.

Non sono stati molti i ricorsi di successo nella storia dell’MPAA, ma tra i più celebri citiamo Clerks – Commessi di Kevin Smith, declassato da NC-17 a R; Ore 15:17 – Attacco al treno di Clint Eastwood passato da R a PG-13 e American Psycho di Mary Harron, passato da NC-17 a R.

Asteroid City viene descritto come “una meditazione poetica sul senso della vita“; il film “racconta la storia di un’immaginaria città americana nel deserto, intorno al 1955, e della sua convention di Junior Stargazer, che riunisce studenti e genitori da tutto il Paese per competizioni accademiche, riposo e svago, commedia, dramma, romanticismo e altro ancora“.

Nel cast troviamo Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum, Rita Wilson.

