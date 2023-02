Atlantide: Colin Trevorrow al lavoro con la sceneggiatrice di House of the Dragon

Sono passati quasi tre anni da quando abbiamo appreso che Colin Trevorrow avrebbe diretto per la Universal Pictures un film sulla città perduta di Atlantide, che già si era prestata più volte come ispirazione per film fantascientifici o fantamitologici, uno su tutti Atlantis – L’impero perduto, il film d’animazione del 2001.

Trevorrow aveva iniziato a lavorare al progetto già dalla fine del 2018, ma lo aveva tenuto sotto chiave per dare alla sua squadra – guidata dallo scenografo Kevin Jenkins (Star Wars: Episodio IX e Jurassic World: Il dominio) – il tempo per fare le dovute ricerche e costruire il mondo prima di stendere la sceneggiatura.

Basato su una storia di Trevorrow e Matt Charman (Il ponte delle spie), Atlantis doveva essere scritto da Dante Harper, che aveva lavorato a All You Need Is Kill con Tom Cruise prima che diventasse Edge Of Tomorrow – Senza domani, ma anche a Alien: Covenant e Forever di Gareth Edwards, ma da allora le cose sono cambiate.

THR riporta in esclusiva il progetto è passato dalla Universal alla Skydance e che Trevorrow ha fatto squadra con Charmaine DeGraté, sceneggiatrice e produttrice esecutiva di House of the Dragon, con cui ha “rivisto” tutto il progetto.

Fin a qualche anno fa si diceva che a dispetto delle precedenti versioni della leggenda di Atlantide, vista come un regno sottomarino, il film di Trevorrow sarebbe stato ambientato su un continente perduto nell’oceano Indiano tra Africa, India e Oceania e che avrebbe raccontato la storia di una civiltà multiculturale con una tecnologia avanzatissima tra le proprie mani.