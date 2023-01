Attacco al potere 4, Gerard Butler aggiorna sul prossimo film: “La sceneggiatura è pronta”

In una recente intervista con Comicbook, Gerard Butler ha aggiornato sul quarto capitolo di Attacco al potere, da diversi anni in fase di sviluppo.

L’attore ha spiegato che la pellicola necessita di ancora un po’ di lavoro:

La sceneggiatura è pronta, ma al momento non ci sto lavorando. Abbiamo un’idea davvero bella, ma deve essere sviluppata.

Ha poi aggiunto:

In generale è stato bello dedicarmi all’azione, ma voglio essere un po’ il Tom Hanks dei film d’azione. Ho voluto prendermi una pausa dai personaggi come Mike Banning, che è protagonista di sette o otto scene di combattimento in ogni singolo film. Voglio personaggi che siano veri, che devo fare qualcosa di straordinario con le proprie forze e con cui il pubblico possa identificarsi, perché ne abbiamo bisogno.