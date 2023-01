Attack the Block 2: Joe Cornish cita Aliens e Terminator 2 come modelli per il film

Ospite del podcast The Kingcast, Joe Cornish ha parlato di Attack the Block 2, sequel da tempo in sviluppo del cult da lui diretto nel 2011. Ecco le sue parole:

La cosa bella del primo film è che nessuno se lo aspettava. Nessuno sapeva chi fosse John [Boyega, protagonista del film] o chi fossi io, certamente, al di fuori di certi ambienti circoscritti della commedia del Regno Unito. E abbiamo lavorato molto al primo film! Ovviamente, posso inventare cose sugli alieni abbastanza facilmente, ma per le altre cose – gli aspetti della realtà in cui abbiamo inserito la fantasia – abbiamo fatto un sacco di ricerche, e quindi stiamo facendo la stessa cosa. Abbiamo un trattamento molto dettagliato e una trama di cui siamo molto, molto entusiasti – e quando dico “noi” intendo me e John Boyega, con il quale [sto co-producendo il film] e con il quale mi sto consultando molto da vicino – e stiamo facendo tutte le ricerche per essere sicuri di farlo bene.

Il regista poi ha spiegato quali modelli ha in mente nella realizzazione del sequel:

Oggi pomeriggio ho passato due ore a intervistare una persona la cui vita si interseca con un elemento della storia, e quando avremo finito qui andrò a casa a trascriverla. Quindi, stiamo facendo la nostra due diligence nel costruire la sceneggiatura e stiamo prestando la stessa attenzione che abbiamo prestato al primo film. Ma siamo molto, molto tranquillamente fiduciosi ed entusiasti di quello che abbiamo. Pensiamo ad Alien e Aliens e a Terminator e Terminator 2, e vogliamo provare a fare la nostra versione di quello che la gente ha fatto per [quei film].

Il film originale (LEGGI LA RECENSIONE) era incentrato sulle vicende di una gang di teenager che si trova a difendere il proprio quartiere da un’invasione aliena nel sud di Londra, durante la Guy Fawkes Night. Nel cast c’erano anche Jodie Whittaker, Alex Esmail, Franz Drameh, Leeon Jones, Simon Howard, Luke Treadaway, Jumayn Hunter e Nick Frost.

Cosa ne pensate delle parole di Joe Cornish su Attack the Block 2? Lasciate un commento!

FONTE: Apple Podcast