Attack The Block 2: John Boyega è curioso di sapere a che punto si trova ora il suo personaggio

John Boyega è recentemente tornato a parlare del sequel di Attack the Block, il cult sci-fi uscito nel 2011 in sala.

Parlando con ScreenRant l’attore ha dichiarato:

Joe [Cornish, il regista] è in laboratorio, lo sta preparando. Sono molto eccitato. Tendo a non essere quel tipo di persona tipo “Voglio fare un sequel” o qualsiasi altra cosa. Ma con questo personaggio lo voglio vedere. Voglio vedere dove si trova dopo tutti questi anni. Ci stiamo lavorando in questo momento.