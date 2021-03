hanno nuovamente parlato di. E, a rivelarlo, è stato lo stesso Joe Cornish dalle pagine di Entertainment Weekly

Ecco le parole del filmmaker.

Ci stiamo lavorando al momento. John Boyegaè venuto da me qualche settimana fa, siamo stati in giardino – socialmente distanziati – è abbiamo parlato fino a notte fonda buttando giù delle idee. Per cui sì, ci stiamo lavorando.

Non è la prima volta che Joe Cornish e John Boyega si sono visti per parlare del sequel del cult uscito ben dieci anni fa. Già lo scorso giugno il filmmaker aveva parlato di un incontro con l’attore per discutere di questo progetto:

Abbiamo alcune idee. Mi sono incontrato con John un paio di mesi fa per parlarne. Abbiamo sempre avuto delle idee dopo il primo film, ma ovviamente siamo stati entrambi alquanto impegnati su altre faccende.

Attack the Block, la sinossi ufficiale (via Dvdstore):

Londra. Sam, una giovane infermiera, viene rapinata da una banda di cinque giovanissimi teppisti mentre sta tornando a casa. Moses, Pest, Denis, Jerome e Biggz vengono però distratti dall’arrivo di un meteorite che si schianta poco lontano da loro. Con grande sorpresa scoprono che si tratta di un alieno e si lanciano all’ inseguimento della creatura uccidendola. I ragazzi non possono certo immaginare che quello è solo l’inizio di una vera e propria invasione. Un’ondata di meteoriti si abbatte sul quartiere. La gang impugna le armi, inforca le bici, gli scooter e si prepara alla caccia. Ma questa volta le creature sono molto più grandi e molto più pericolose…

