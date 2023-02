Auguri per la tua morte 3 non ha ancora avuto il via libera per problemi di budget

In una recente intervista con THR, Christopher Landon è tornato a parlare per l’ennesima volta di un Auguri per la tua morte 3.

Il regista ha spiegato in sostanza che il terzo film non ha ancora avuto il via libera per problemi di budget

Ho tutto quel film già nella mia testa, so esattamente ciò che voglio. È in effetti un film più colossale dei precedenti, ed è uno dei problemi principali. Questo terzo film ha bisogno di un budget più grande, ma visto che il secondo non è andato bene come il primo, è un’impresa dura. Ma ho ancora la speranza che la Universal mi dia un’occasione perché si tratterebbe di una bellissima conclusione.

Auguri per la tua morte è costato 4,8 milioni di dollari e ne ha incassati, globalmente, 125,5. Il secondo ne ha incassati la metà, 64,6, a fronte di un budget di 9.

