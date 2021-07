riaccende la speranza su un terzo film didopo i risultati poco soddisfacenti del secondo film.

Con un budget di 5 milioni di dollari il primo capitolo ha incassato in tutto il mondo 125,4 milioni. Il budget del secondo è lievitato a 9 milioni, ma ha ottenuto risultati inferiori arrivando a quota 64,2 milioni di dollari, facendo un po’ spegnere le speranze per il terzo visti i costi di promozione.

In una recente intervista, Blum ha ammesso di voler fare un tentativo per portare avanti il franchise:

Non voglio mollare, un po’ come il nuovo film sulla Notte del giudizio. Non c’è nulla di ufficiale, ma credo che Chris Landon sia uno dei registi di maggiore talento con cui abbiamo mai lavorato e con cui continuiamo a lavorare. Voglio portare avanti quel franchise in qualche modo.

Il problema è quando al botteghino i risultati calano con un sequel, perciò risulta più difficile proseguire, ma ci proverò. Ho degli assi nella manica.