Ospite da Jimmy Kimmel, Austin Butler ha ricordato una festa “fuori di testa” a cui ha partecipato recentemente a casa di Paul McCartney in cui lo stesso Kimmel era presente.

Ricorda quest’ultimo alcuni degli invitati:

Era una festa in cui Tom Hanks diceva cose come: “Oh mio Dio, riesci a credere chi c’è qui?” I Beatles ancora in vita, i Rolling Stones ancora in vita, Mick Jagger, Bruce Springsteen.