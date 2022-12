Dune 2, Austin Butler sul rapporto con Timothée Chalamet: “Siamo come fratelli”

Durante un’ospitata online da Josh Horowitz, Austin Butler, che rivestirà i panni di Feyd-Rautha – nipote del Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) – nell’attesissimo sequel di Dune di Denis Villeneuve, ha parlato della sua esperienza sul set e del bellissimo rapporto con la sua costar Timothée Chalamet.

Butler, durante il podcast Happy Sad Confused, ha detto:

Abbiamo subito legato, gli voglio davvero bene. Sono un grande fan di tutti i suoi lavori. Alla fine, là sul set, non c’erano molte altre persone della nostra età, così siamo rimasti molto insieme. Ora mi sembra che sia come un fratello per me. È straordinario e ho davvero adorato lavorare con lui.

Un bel rapporto sicuramente reso ancora più interessante dal fatto che il principe Paul Atreides (Chalamet) e Feyd-Rautha (Butler) sono antagonisti e il giovane nipote del Barone è uno dei villain principali del romanzo di di Frank Herbert.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film!

