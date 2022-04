La carriera diè a una svolta fondamentale: è infatti il protagonista di, il film di Baz Luhrmann dedicato al grande musicista che debutterà a maggio al Festival di Cannes.

Vogue ha dedicato un lungo profilo dedicato al giovane attore nel quale ripercorre i passi che ha dovuto fare per arrivare fino a questo punto, partendo dai suoi primissimi ruoli. Butler ha debuttato sul piccolo schermo nel 2007 in serie della tv per ragazzi come Hannah Montana, iCarly e Zoey 101, per canali come Disney Channel o Nickelodeon. Successivamente ha avuto ruoli in Switched at Birth – Al posto tuo (per il canale tv Disney Freeform, ex ABC Family) e Life Unexpected (The CW), ottenendo poi una parte principale in The Carrie Diaries, prequel di Sex and the City che lo ha legato allo stereotipo del “fidanzatino rubacuori”.

Lavori che a quanto pare lo hanno fatto sentire in imbarazzo:

Mi sono sentito un po’ in imbarazzo per alcuni dei lavori che ho dovuto fare. Ma dovevo pur fare esperienza da qualche parte, e quindi ho deciso di trattare ognuno dei lavori che ho fatto come modi per crescere.

Tra il 2016 e il 2017, ha lavorato a una serie blockbuster come The Shannara Chronicles in un ruolo che tuttavia considerava sempre unidimensionale. Ecco quindi che, travolto dalla sensazione di stagnazione, Butler è arrivato a pensare di lasciare la recitazione, comprando la “videocamera migliore” che potesse permettersi per diventare un regista.

Una settimana dopo, ha ottenuto una parte nel revival di Broaday di Arriva l’uomo del ghiaccio di Eugene O’Neill con Denzel Washington. Un progetto che lo ha portato, poco dopo, a un ruolo ne I morti non muoiono di Jim Jarmush, film che a sua volta l’ha condotto alla parte di uno dei membri della famiglia Manson in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino:

Mi è sembrato che le stelle finalmente si stessero allineando. Mi sono detto: ora dedicherò tutto me stesso a questa cosa.

Il resto è storia, con il primo ruolo da protagonista al fianco di Tom Hanks, Kodi Smit-McPhee e Olivia DeJonge in un blockbuster che debutterà a Cannes. Per ottenere la parte, Butler ha registrato il suo provino nella sua camera da letto cantando Love Me Tender, battendo altri nomi in lizza come Harry Styles e Miles Teller.

Baz Luhrmann ha così spiegato a Vogue la sua decisione di scegliere Butler:

Quello che ho sentito a livello vocale, ma soprattutto a livello emotivo, è qualcosa che semplicemente non poteva essere ignorato. Dal momento in cui ho incontrato Austin, ho visto che portava con sé qualcosa di Elvis. Aveva un tocco del suo suono.

Il film arriverà al cinema negli Stati Uniti il 24 giugno 2022.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.