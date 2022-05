Il franchise diè stato uno dei maggiori successi nella carriera di Mike Myers: i tre film della saga usciti fra il 1997 e il 2002 hanno incassato, complessivamente, ben 676 milioni di dollari a fronte di un budget complessivo di circa 116 (fonte: The Numbers ), dei numeri di tutto rispetto che, oltretutto, non sono neanche aggiustati all’inflazione.

La possibilità di vedere un quarto Austin Powers non è stata esclusa da Mike Myers, attualmente impegnato nelle attività stampa de Il Pentavirato, la serie disponibile da oggi in streaming su Netflix. Interpellato in merito da Comic Book, l’attore ha dato una risposta apparentemente elusiva che, in realtà, sembra proprio confermare che, se non altro, sta attivamente discutendo in merito alla possibilità di dare vita al film.

Quando gli viene posto il quesito su Austin Powers 4, Mike Myers ha risposto così:

Non posso né confermare né smentire l’esistenza o la non esistenza di questo programma, ammesso che esista o non esista. Amerei girarlo.

Della possibilità di un quarto Austin Powers si parla da anni e anni, ma non si è mai visto nulla di concreto in materia. Mike Myers, nel tempo, è comunque tornato a interpretare il Dottor Male in alcuni spot.

In quanto a Il Pentavirato, si tratta di una serie creata da Myers e diretta da Tim Kirby. Al centro della trama c’è un giornalista canadese che si ritrova alle prese con il tentativo di indagare su una società segreta che esiste fin dal 1347. Come suo solito, nella serie in questione Mike Myers interpreta svariati personaggi differenti.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo capitolo della saga dell’iconico “controspione”? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

