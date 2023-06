Vedremo mai un quarto film della saga di Austin Powers? La domanda, attualmente, resta senza risposta, ma intanto la coprotagonista del secondo episodio Austin Powers – La spia che ci provava Heather Graham ha ammesso che sarebbe ben lieta di tornare nei panni della sua Felicity Ladà (in originale Felicity Shagwell, letteralmente Felicity Scopabene).

L’attrice, che in quegli anni stava esplodendo grazie a pellicole fra loro molto differenti come Swingers, Boogie Nights, Lost in space e Austin Powers 2 appunto, è stata recentemente intervistata da Comic Book. L’editor della testata le domanda se sia vero che in una scena eliminata del terzo Austin Powers si raccontava qualche informazione in più sulla storia di Felicity.

Un’indiscrezione che viene confermata dalla star:

Sì, c’era una scena in cui ero a una festa e ci stavamo divertendo molto. Voglio dire, lei sta andando alla grande, sai, e loro (Austin e Felicity) si vedevano. Onestamente, sto cercando di ricordare cosa fosse esattamente. Ma in sostanza, lei è fantastica ed è a questa festa e si salutano.

Poi quando le viene chiesto se sarebbe disposta a tornare in un nuovo capitolo della saga spiega che amerebbe farlo qualora Mike Myers e Jay Roach elaborassero qualcosa d’interessante per Felicity Ladà.

Il franchise di Austin Powers è stato uno dei maggiori successi nella carriera di Mike Myers: i tre film della saga usciti fra il 1997 e il 2002 hanno incassato, complessivamente, ben 676 milioni di dollari a fronte di un budget complessivo di circa 116 (fonte: The Numbers), dei numeri di tutto rispetto che, oltretutto, non sono neanche aggiustati all’inflazione.

