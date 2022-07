Avatar: la via dell’acqua segnerà il ritorno di non uno ma due attori che pensavamo fossero archiviati a causa del destino dei loro personaggi: Sigourney Weaver, che in effetti interpreterà un personaggio completamente diverso (e sorprendente) grazie al performance capture, e Stephen Lang, che invece tornerà nei panni del colonnello Miles Quaritch. Ma con un colpo di scena, come svela la nuova immagine del film pubblicata da Empire nell’ambito della sua cover story.

Quaritch tornerà – ma stavolta sotto forma di Na’vi: la sua coscienza è stata inserita in un Avatar. “È più grande, è più blu ed è arrabbiato!” confessa a Empire. “Ma potrebbe anche esserci qualche forma di umiltà. Quando ti becchi due frecce Na’vi nel petto, qualche effetto c’è”. Quindi Quaritch sarà “nuovo”: “È sempre stato un personaggio squadrato, abituato ad andare dritto. Ma ora è più agile, può muoversi come un Na’vi, in maniera completamente diversa”.

Il produttore Jon Landau spiega che nel secondo film scopriremo come la RDA avrà un team di Recoms, ovvero i Ricombinanti: Avatar equipaggiati con ricordi di soldati umani. “Hanno deciso di creare un’armata, per riconquistare i preziosi siti che hanno perso nel film precedente”. Per farlo, hanno costruito anche una città, Bridgehead, che viene alimentata grazie alle risorse degli oceani di Pandora. Inoltre, c’è una fabbrica in grado di stampare in 3D una gran quantità di armi, su scala “Industriale”.

