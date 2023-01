Avatar 2: Bailey Bass parla delle difficoltà incontrate sul set: “Ero così a disagio”

In una recente intervista con Shape, Bailey Bass, il volto di Tsireya, ha parlato delle difficoltà incontrate durante le riprese di Avatar 2.

L’attrice di 19 anni, scelta per interpretare il personaggio quando aveva 13 anni, ha spiegato che non è stato molto facile ritrovarsi sul set da giovane donna “a disagio con il proprio corpo“, specialmente se “messa nella stessa stanza di maschi adolescenti a cui non importava se ad esempio si rompevano il braccio per fare una capriola“.

Ha poi aggiunto:

Le immersioni all’inizio erano la cosa che meno preferivo dell’allenamento, e alla fine sono diventata più brava della maggior parte del cast, cosa di cui vado molto fiera. Passare dal provare così tanto nervosismo, impiegarci un’infinità di tempo a mettere la muta e sentirmi così a disagio, e arrivare a ritenerla la mia cosa preferita in assoluto è un indice di grande crescita.

