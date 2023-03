Avatar 2: svelata la data di uscita in digital

Avatar 2 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Avatar: la via dell’acqua – ha una data di uscita nel mercato digital: il kolossal di James Cameron sarà disponibile per l’acquisto su Apple TV, Prime video e le altre principali piattaforme digitali a partire dal prossimo 28 marzo.

In aggiunta al film, l’edizione digital di Avatar 2 proporrà anche più di tre ore di contenuti speciali che porteranno lo spettatore nel dietro le quinte realizzativo del kolossal. Si esplorerà Pandora e il processo che dà vita al mondo della pellicola, la performance capture, le varie culture Na’vi, l’ecosistema subacqueo di Pandora ma si parlerà anche del sound design, del lavoro della Wētā FX, dei vecchi e nuovi membri del cast e ci sarà anche una featurette dedicata a Spider (Jack Champion), il ragazzo umano che vuole essere un membro della tribù Na’vi. A quanto pare, la proposta di extra potrebbe variare fra le varie piattaforme digitali di acquisto.

A seguire trovate anche il promo per l’edizione Digital HD di Avatar 2:

Come avevamo previsto e come accaduto anche con un’altra pellicola che ha dominato al box-office, Top Gun: Maverick, la finestra distributiva del blockbuster di James Cameron è, sostanzialmente, quella che prima della pandemia rappresentava lo standard: fra il debutto nei cinema e quello in digitale sono trascorsi quasi quattro mesi. Un lasso di tempo in cui la Disney ha potuto massimizzare le entrate theatrical – il film è diventato il terzo maggior incasso cinematografico di sempre (fonte: Box Office Mojo con dati non aggiornati all’inflazione) – e in cui ha potuto anche sfruttare il prestigio delle quattro nomination agli Oscar ricevute, fra cui quella per il Miglior film e altre tre nelle categorie tecniche (manca quella a Cameron per la miglior regia). Vale anche la pena notare che, almeno per il momento, non è stata comunicata la data di debutto del lungometraggio nel catalogo streaming di Disney Plus.

Ovviamente vi terremo aggiornati.

FONTE: Variety