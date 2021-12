È con la preview del 2022 che Empire riesce finalmente a convincere il produttore della saga di Avatar, Jon Landau, a svelare qualcosa di più sull’atteso sequel in arrivo nei cinema tra un anno. Ecco quindi che scopriamo la prima immagine ufficiale di Miles Socorro, detto Spider, interpretato da Jack Campion.

Nato nella base militare su Pandora, ma troppo piccolo per tornare sulla Terra, è stato cresciuto nella giungla bioluminescente da Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), diventando il figlio adottivo della loro famiglia, composta anche dai figli Na’vi Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) e Tuktirey (Trinity Bliss).

“Jake lo ha portato con se, ma Neytiri ha sempre faticato a non vederlo come appartenente alla gente che ha distrutto la sua casa e ucciso suo padre,” spiega a Empire Jon Landau. “Quindi ci sono delle dinamiche complesse in gioco. Se pensate a quello che fa abitualmente James Cameron nei suoi film… scrive temi universali che sono più grandi di un genere cinematografico specifico o di un film in particolare. Questa volta, stiamo costruendo attorno a Jake e Neytiri il tema più universale di tutti: la famiglia. Jake viene dal mondo umano, Neytiri da quello Na’vi. Quindi sono come una coppia mista moderna, e crescono dei ragazzi che forse non sentono di appartenere a nessuno dei due mondi”.

Potete vedere la foto di Spider qui sotto:

Trovate tutte le notizie su Avatar 2 nella nostra scheda del film.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!