Avatar 2: Edie Falco credeva che il film fosse uscito tempo fa e che fosse stato un flop

Durante un’ospitata a The View, l’interprete del generale Frances Ardmore, Edie Falco, ha parlato di Avatar 2 raccontando un aneddoto esilarante.

A causa dei quattro anni di distanza tra l’inizio della produzione e l’uscita del film, l’attrice credeva che il film fosse già uscito e che non avesse avuto il successo sperato:

Ho girato il secondo Avatar quattro anni fa. Mi sono tenuta occupata, ho fatto varie cose. Quando qualcuno mi ha chiesto di Avatar ho pensato: “Oh, immagino sia uscito e non sia andato bene, perchè non ne ho sentito proprio parlare‘. Succede! Poi qualcun altro più di recente mi ha detto: “Avatar sta per uscire!” e io ho risposto: “Oh, non è ancora uscito?“. Suppongo che non lavorerò più dopo aver detto questa cosa”.