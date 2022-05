Qualche giorno fa, quando è stato annunciato che il teaser trailer disarebbe stato presentato in esclusiva al cinema prima di, sono trapelate le primissime immagini ufficiali del blockbuster di James Cameron – tutte con un watermark ben evidente. Tanto bastava, però, per creare il senso di anticipazione nell’attesa dell’uscita del trailer.

Ebbene, il trailer oggi è arrivato online, e così ecco anche le foto ufficiali – senza watermark – che potete vedere qui sotto, complete di didascalie con il nome dei personaggi!

Sono state diffuse in versione ufficiale anche diverse immagini di backstage e concept che abbiamo già visto nei mesi scorsi:

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli ), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Nei sequel di Avatar tornano Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si sono aggiunti Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. L’uscita è prevista per il 16 dicembre negli Stati Uniti.

