Avatar 2: James Cameron afferma che la storia non sarà prevedibile

In molti dopo la visione di Avatar più di un decennio fa avevano riscontrato una qualche prevedibilità nella storia narrata nel kolossal di James Cameron. Sarà così anche per Avatar: La via dell’acqua e per gli altri sequel?

A tal proposito lo stesso Cameron intervistato da IGN ha parlato della questione affermando che gli spettatori non saranno in grado di prevedere dove andrà la storia del suo film in uscita nelle sale a dicembre:

Ti garantisco che non sarai in grado di prevedere [dove andrà a finire la storia]. Ciò che la gente odia di più è andare a vedere un film e dire “oh…prevedibile”. Questo non è prevedibile, no non credo. Sfido chiunque a prevedere dove andrà a finire questa storia.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

