Direttamente dal nuovo numero di Empire ecco una nuova foto dal backstage di, atteso film in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Nella foto vediamo il regista James Cameron in quello che sembra un laboratorio militare tecnologicamente avanzato, simile a quello visto nel primo film.

Potete vedere l’immagine qua sotto:

Proprio di recente il regista ha parlato dello stato del film:

Il secondo film è pronto, abbiamo un montaggio soddisfacente di cui stiamo definendo gli effetti visivi. Sono molto sicuro di quel film, mentre il terzo è un po’ nebuloso. È troppo lungo, non mi sono dedicato ancora a un montaggio come si deve, ma so di avere le interpretazioni giuste, che è la cosa più importante. Le riprese in performance capture sono ultimate mentre quelle dal vero sono quasi finite. Mi manca ancora un po’ con i personaggi adulti perché eravamo preoccupati che i bambini crescessero troppo.

Nei sequel di Avatar torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. A loro si aggiungono Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh.

I quattro sequel di Avatar sono in lavorazione dal 2017, ognuno avrà un budget di circa 250 milioni di dollari. L’uscita di Avatar 2 è fissata per il 16 dicembre 2022, Avatar 3 per il 20 dicembre 2023, Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028.

