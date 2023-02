Avatar 2, James Cameron: “Ci dissero che la performance capture in acqua non sarebbe stata possibile”

In vista degli Oscar 2023, James Cameron e il supervisore degli effetti visivi Joe Letteri hanno parlato con THR delle più grandi sfide legate alla realizzazione di Avatar 2.

Tra i più grandi traguardi raggiunti dalla produzione, ovviamente, ci sono le riprese in performance capture sott’acqua, come spiegato dal regista:

Nessuno aveva mai lavorato con la performance capture sott’acqua. Alcune persone ci dissero che non sarebbe stato affatto possibile, di certo non con le proporzioni a cui ambivamo. […] Io lo credevo possibile, è solo che non sapevo come l’avremmo fatto. Alla fine impiegammo un anno e mezzo per trovare una soluzione.