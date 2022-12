Avatar: La via dell’acqua, anche Jon Landau motiva l’attesa per i sequel

Durante una chiacchierata con Screenrant, il produttore di Avatar: La via dell’acqua Jon Landau ha spiegato perché ci sono voluti così tanti anni per un sequel del film di James Cameron.

Ecco le sue parole:

La gente ci chiede perché ci sia voluto tanto. La prima cosa per cui è servito tempo sono state le quattro sceneggiature, non potevamo scriverne una e dire: “Ok, siamo soddisfatti“. Abbiamo dovuto scriverle tutte e quattro. Perché è stato importante? Per diversi motivi. Uno, volevamo che gli attori sapessero la direzione dei loro personaggi perché le decisioni che prendono all’inizio hanno un impatto su ciò che segue.

Poi c’erano anche questioni logistiche nella nostra storia. Se pensiamo ai bambini, nel secondo e nel terzo film hanno praticamente la stessa età, perciò dovevamo girare tutto nello stesso momento. Era quindi importante definire le sceneggiature a un livello tale che Jim sarebbe stato pronto a girare.