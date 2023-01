Avatar 2: Kate Winslet ferma un’intervista per incoraggiare una giovane intervistatrice

Avatar: la via dell'acqua

Quando Kate Winslet ha notato il nervosismo di una giovane intervistatrice per l’emittente televisiva tedesca ZDF, l’attrice di Avatar 2 ha fermato l’intervista per incoraggiare la giovanissima Martha.

“È la tua prima volta? Ok, sai che facciamo?” le ha chiesto l’attrice. “Quando faremo quest’intervista, sarà l’intervista più splendida in assoluto. E sai perché? Perché abbiamo deciso che lo sarà. Quindi l’abbiamo deciso proprio ora, io e te, che quest’intervista sarà fantastica. Puoi chiedermi quello che vuoi e non devi avere paura. Tutto andrà alla grande, va bene? Ce la puoi fare!“.

