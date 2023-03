Avatar: la via dell’acqua, il look di Kiri al centro di un concept del film

Direttamente dal 2013 il conceptual artist Joseph C. Pepe ha diffuso in rete un concept realizzato per Avatar: la via dell’acqua, il kolossal di James Cameron in arrivo a fine marzo a noleggio sulle piattaforme digitali.

Il concept in questione mostra il look preliminare di Kiri, personaggio interpretato nel film da Sigourney Weaver. Proprio una foto dell’attrice quando era adolescente è servita per realizzare quest’immagine e iniziare a previsualizzare la giovane Na’vi. Pepe ha supervisionato, come per gli altri figli della famiglia Sully, la concettualizzazione dei personaggi da neonati, da bambini, da adolescenti e da adulti.

Ricordiamo che il secondo film di Avatar è arrivato nelle sale lo scorso dicembre.

