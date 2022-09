Avatar 2: Sigourney Weaver parla del duro allenamento tra apnee e parkour

In una recente intervista con Interview Magazine, Sigourney Weaver ha parlato del suo rapporto con James Cameron e di Avatar: La via dell’acqua.

Stando all’attrice, il regista non è come molti credono:

Credo che molte persone abbiano un’idea sbagliata di Jim, se lo immaginano tutto serio e concentrato. Ovviamente da una parte è vero, ma non è stato prima di trovarmi in strada con lui a caccia di alieni che mi sono resa conto di quanto fosse incredibilmente simpatico.

Per Avatar l’attrice ha dovuto allenarsi tanto:

Credo che tutti adorino lavorare con Jim perché è molto esigente. Sul set di Avatar 2 ero più grande di molte altre persone, e abbiamo dovuto fare tanto parkour, piegamenti con salto, apnee. Non sono bellissimi questi lavori per cui devi imparare cose assurde che resteranno con te per il resto della vita? Sono particolarmente grata per tutte le apnee, abbiamo trascorso un anno intero a farle.