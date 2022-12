Avatar 2: Stephen Lang sulla possibilità che Quaritch abbia una sua redenzione

Ci sarà mai una redenzione per Quaritch dopo quanto accaduto in Avatar e Avatar 2 – La via dell’acqua?

Stephen Lang in persona ne ha parlato con Collider dicendo la sua in proposito:

Credo si debba rimanere sempre aperti alle possibilità, chi può dirlo? Insomma, questo è un mondo misterioso. La via dell’acqua opera in modi misteriosi e contro la sua volontà [Quaritch] si ritrova parte di quel mondo adesso. Ciò che ha imparato è che non può dare forma a quel mondo assecondando i suoi desideri, alla maniera sua. Quindi deve adattarsi, perciò sotto questo punto di vista tutto è possibile. Se penso personalmente che possa trovare la sua redenzione? Sì, certo. Succederà così? Non posso dirlo.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche sul canale ospitato da Twitch!