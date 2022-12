Avatar: La via dell’acqua, Stephen Lang spiega il ritorno di Quaritch

Avatar: la via dell'acqua

Durante un’intervista con Empire, Stephen Lang ha parlato del suo ritorno in Avatar: La via dell’acqua spiegando il ritorno di Quaritch in un’altra forma.

LEGGI – James Cameron pronto anche a pensare ad Avatar 6 e 7: “A quel punto avrò 89 anni…”

Come noto, nel secondo film scopriremo come la RDA avrà una squadra di Recom, ovvero i Ricombinanti, Avatar equipaggiati con ricordi di soldati umani:

È un Avatar autonomo geneticamente modificato. È stato dotato dei dati relativi alla mente, alle emozioni e cosa più interessante, forse anche allo spirito di Quaritch. Parliamo di roba piuttosto esoterica. E poi ha una memoria che risale a quando si è sottoposto al trasferimento del DNA, perciò ci sono cose di cui non ha memoria, come la sua morte.

Non sarà, quindi, esattamente lo stesso Quaritch:

Vedremo parti di lui che non abbiamo visto prima, e la cosa ha senso visto che non vogliamo battere sempre lo stesso terreno. Bisogna andare in posti nuovi e con lui effettivamente lo facciamo.

L’attore ha poi parlato di quando ha scoperto che sarebbe tornato:

Erano passati mesi e mesi dall’inizio delle riprese del primo film, era uno di quei giorni a Wellington in cui abbiamo deciso di fare una festa. Stavamo bevendo qualche birra quando Jim si è voltato verso di me e ha detto: “Tornerai”. Io ero molto contento, ma poi me ne sono dimenticato. Me l’ha ripetuto due anni dopo ed ero così felice. Mi ha detto: “Questo te lo avevo già detto”. Ed è vero, non dimentica nulla. Quando me l’aveva detto la prima volta avevo pensato a qualche birra di troppo, ma alla fine non è stato così. Generalmente quando Jim dice qualcosa, dice sul serio.

Avatar 2 arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre e in quelle americane il 16 dicembre.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!