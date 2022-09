Avatar 2 sarà un successo come il primo film? “Lo scopriremo” dichiara James Cameron

Domani tornerà nei cinema di tutto il mondo in 4k Avatar, la leggendaria pellicola campione d’incassi diretta da James Cameron arrivata originariamente nelle sale nel 2009, poi, il 15 dicembre, toccherà ad Avatar 2 (Avatar: la via dell’acqua), il secondo capitolo di un franchise che, nelle intenzioni dei suoi realizzatori, dovrà proseguire ancora un po’.

La domanda che tutti, fan e addetti ai lavori, si stanno facendo già da diverso tempo è “Avatar 2 riuscirà ad avere un successo paragonabile a quello del primo film considerati gli oltre dieci anni di distanza fra le due pellicole?”.

Un quesito, questo, che si è posto – e si continua a porre – anche lo stesso James Cameron. Interpellato in merito dall’autorevole New York Times ha così argomentato:

Ero un po’ preoccupato di essere andato un po’ troppo lungo coi tempi in questo nostro mondo così veloce e frenetico, con Avatar 2 in uscita 13 anni dopo. Fino a quando non abbiamo diffuso il teaser trailer e abbiamo ottenuto 148 milioni di visualizzazioni in 24 ore. Non si vedeva molto, ma, di principio, credo si sia innescato un meccanismo tipo “Wow, non vedevamo questa roba da un sacco di tempo, ma mi ricordo quanto era fico all’epoca!”. Giocherà a nostro favore? Non lo so ancora. Lo scopriremo.