Ci siamo: sono ufficialmente aperte le prevendite di Avatar: la via dell’acqua!

L’atteso blockbuster di James Cameron, che arriva 13 anni dopo il fenomeno cinematografico che ha definito una generazione, uscirà nei cinema di tutta Italia il 14 dicembre, e noi di BadTaste.it lo celebreremo con i nostri media partner di Arcadia Cinema con una grande proiezione evento che si svolgerà in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo la sera del 14 dicembre alle ore 21:00.

Un film come Avatar: la via dell’acqua, realizzato con le tecniche 3D più all’avanguardia da James Cameron, va visto sullo schermo più grande e immersivo possibile. Ecco quindi che vederlo nella gigantesca Sala Energia PLF è un imperativo: durante la serata ci saranno molte sorprese, e alla fine della proiezione come sempre raccoglieremo le impressioni del pubblico per realizzare un video da pubblicare sui social di BadTaste.it e Arcadia Cinema!

Arcadia Cinema proporrà il film in vari formati nelle sale del circuito.

