Avatar 3: James Cameron parla delle culture Na’Vi che saranno esplorate nel prossimo film

Durante un’intervista con la rivista francese 20 Minutes, James Cameron ha parlato di Avatar 3 svelando che il film esplorerà “culture diverse da quelle già mostrate”.

Ha poi aggiunto:

Il fuoco sarà rappresentato dal “popolo della cenere”. Voglio mostrare i Na’vi da un’altra angolazione perché per il momento ho mostrato solo il lato positivo. Nei primi film abbiamo visto esseri umani negativi e esempi di Na’vi positivi.

In Avatar 3 faremo il contrario. Esploreremo nuovi universi portando avanti la storia dei protagonisti. Posso dire che le ultime parti saranno le migliori. Le altre sono state un’introduzione, un modo per apparecchiare la tavola in attesa di servire la cena. Ma ovviamente tutto dipenderà da come sarà accolto Avatar 2 e se troverà il suo pubblico.